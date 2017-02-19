США отправили в Южно-Китайское море ударную авианосную группу Для выполнения «рутинных операций»

США отправили в Южно-Китайское море ударную авианосную группу – авианосец Carl Vinson вместе с кораблями сопровождения. Об этом накануне сообщили в ВМС Америки.

Ударная группа вышла для выполнения «рутинных операций». В группу сопровождения авианосца вошел эсминец Wayne E. Meyer, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом.

Ранее эти корабли были на учениях в районе Гавайских островов. Потом группа прошла к острову Гуам и вышла в Филиппинское море.

Последний раз авианосец Carl Vinson находился в западной части Тихого океана в 2015 году. Тогда США и Малайзия провели совместные учения в Южно-Китайском море. На счет Carl Vinson уже 16 таких учений. Они продолжаются с 1983 года.