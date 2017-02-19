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19.02.17 / 10:56 Политика / Россия и мир

США отправили в Южно-Китайское море ударную авианосную группу

Для выполнения «рутинных операций»

США Южно-Китайское мореСША отправили в Южно-Китайское море ударную авианосную группу – авианосец Carl Vinson вместе с кораблями сопровождения. Об этом накануне сообщили в ВМС Америки.

Ударная группа вышла для выполнения «рутинных операций». В группу сопровождения авианосца вошел эсминец Wayne E. Meyer, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом.

Ранее эти корабли были на учениях в районе Гавайских островов. Потом группа прошла к острову Гуам и вышла в Филиппинское море.

Последний раз авианосец Carl Vinson находился в западной части Тихого океана в 2015 году. Тогда США и Малайзия провели совместные учения в Южно-Китайском море. На счет Carl Vinson уже 16 таких учений. Они продолжаются с 1983 года.

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