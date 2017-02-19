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19.02.17 / 05:28 Новости / Россия и мир

США перебросили авианосную группу в Южно-Китайское море

Для выполнения рутинных заданий

Фото: warfiles.ru

Фото: warfiles.ru

ВМС США перебросили авианосную ударную группу в Южно-Китайское море. Об этом в субботу заявили в американском ведомстве.

По заявлению ВМС США, группа отправляется для выполнения рутинных заданий. В составе группы авианосцы «Карл Винсон» (CVN 70), «Destroyer Squadron» (DESRON), а также DDG 108 и CVW 2.

Напомним, что Китай, Вьетнам и Филиппины не могут договориться по морским границам в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В 2016 году Гаагский суд постановил, что Китай не может претендовать на заявленные границы. В КНР решение суда не признали. Также в Пекине считают, что присутствие США в регионе намеренно создает напряженность.

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