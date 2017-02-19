Трамп потребовал от стран НАТО платить по счетам Себя президент США назвал поклонником альянса

Дональд Трамп потребовал от стран НАТО платить по счетам. Заявление президент сделал в ходе своего выступления во Флориде в субботу.

Президент США заявил, что является поклонником НАТО, однако добавил, что необходимо «игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений». По словам американского лидера, многие из государств-участников альянса очень богаты, но не платят по счетам.

Североатлантический Альянс был создан в 1949 году. Расходы Соединенных Штатов на НАТО значительно превышают суммарный вклад всех остальных государств-учасников. С 1995 по 2013 год доля США в расходах альянса возросла с 59% до 72%. По данным МВФ, лишь четыре страны в 2016 году тратили на оборону больше 2% ВВП – США, Греция, Великобритания и Эстония.