В Смольном готовы заменить подрядчика по теплосети на стройке тренировочной площадки к Кубку конфедераций Потому что стройка идет с отставанием

В Смольном готовы заменить подрядчика по проектированию теплосети на строительстве тренировочной площадки к Кубку конфедераций на улице Металлистов в Петербурге. Об этом в воскресенье сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Куратор объекта из фонда капстроительства Александр Смазнов рассказал, что к 30 марта должна пройти тепловая пусконаладка, однако к созданию теплосети подрядчик еще не приступил. Отставание также есть по навесным фасадам, по окнам и по обогреву поля. Директор организации-генподрядчика ООО «Гидропромстрой» отметил, что вскоре на площадку прибудут подсистемы фасадов, а саму фасадную плиту привезут до конца февраля.

В настоящий момент на площадке работают около 170 человек по сравнению с обычными 120-130 рабочими, отметили в Смольном. Контракт с генподрядчиком заключили в декабре 2016 года. Стоимость тендера – 367 млн рублей. Срок строительства – до 30 апреля.