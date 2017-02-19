В Барселоне прошел марш за прием беженцев На улицы вышли более 160 тыс. человек

В Барселоне прошел марш за прием беженцев. Об этом в субботу сообщили СМИ.

Протестующие требовали от испанских властей увеличить прием беженцев. По заявлениям движения «Наш дом – ваш дом», правительство в 2015 году пообещало в течение двух лет принять более 17 тыс. беженцев. За прошедшее время Испания приняла около 1100 беженцев.

По информации властей, на улицы вышли 160 тыс. человек. Организаторы демонстрации заявляют о более чем 300 тыс. протестовавших. Добавим, что в акции приняла участие мэр Барселоны Ада Колау.

Напомним, что страны ЕС принимают беженцев из Сирии и других стран. Лидером по числу принятых беженцев является Германия. За два года страна предоставила убежище более чем миллиону жителей Сирии и стран, страдающих от войны.