В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией Пятеро задержаны

В Киеве произошли столкновения протестующих с полицией. Это произошло в воскресенье.

Добровольцы Красного Креста, дежурящие на акции, сообщили о десяти раненых. По данным полиции, задержаны 5 человек, один сотрудник правоохранительных органов пострадал... Нацгвардия Украины блокирует территорию. Приехавшие на митинг депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко требуют пропустить протестующих. Всего участников акции около 300 человек.

Напомним, протестующие требуют от правительства Украины полной блокады Донбасса и России. Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу «Луганск-Лисичанск-Попасная». Их целью является пресечение торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокада привела к чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Украины.