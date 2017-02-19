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19.02.17 / 22:30 Новости / Общество / Россия и мир

В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

Пятеро задержаны

беркут майданВ Киеве произошли столкновения протестующих с полицией. Это произошло в воскресенье.

Добровольцы Красного Креста, дежурящие на акции, сообщили о десяти раненых. По данным полиции, задержаны 5 человек, один сотрудник правоохранительных органов пострадал... Нацгвардия Украины блокирует территорию. Приехавшие на митинг депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко требуют пропустить протестующих. Всего участников акции около 300 человек.

Напомним, протестующие требуют от правительства Украины полной блокады Донбасса и России. Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу «Луганск-Лисичанск-Попасная». Их целью является пресечение торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокада привела к чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Украины.

По материалам: http://hromadske.ua
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