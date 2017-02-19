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19.02.17 / 03:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

В Петербурге прошло совещание по безопасности мореплавания

Между военными и гражданскими судами в совместных зонах

Адмиралтейская набережнаяВ Петербурге прошло межведомственное совещание по обеспечению безопасности мореплавания. Об этом Минобороны сообщило в воскресенье.

На совещании обсуждалась безопасность в зонах совместного плавания боевых кораблей ВМФ и гражданских судов. Также участники определили единые меры по снижению  аварийных ситуаций. Помимо этого, на совещании поднимали вопрос внесения изменений в регламенты управления морским движением. Встреча состоялась в рамках сбора руководства ВМФ.

Сбор руководящего состава ВМФ начался в Петербурге 14 февраля. В качестве участников приглашены командующие Вооруженных сил, представители Минобороны, командующие военными округами и руководство Военной академии Генштаба ВС РФ. В процессе сбора участники обсуждают тактики и способы подготовки военно-морских сил, анализируют работу органов управления ВМФ. Кроме того, в ходе сбора проводят летучки, контрольные и методические занятия.

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