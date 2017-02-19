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19.02.17 / 07:23 Новости / Политика / Россия и мир

Вашингтон облегчит правила депортации нелегалов

Высылать можно будет не дожидаясь слушаний

Фото reuters.com

Фото reuters.com

Вашингтон облегчит правила депортации нелегальных мигрантов. Об этом в воскресенье сообщили американские СМИ, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с процедурой разработки указа.

Согласно указу, министр внутренней безопасности Джон Келли планирует расширить штат, привлечь полицию в помощь миграционной службе, ускорить судебные слушания по делам о незаконной миграции и увеличить перечень мигрантов, подлежащих высылке. К примеру, по этому указу власти смогут высылать мексиканцев, незаконно пересекших границу, не дожидаясь слушаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки заявлял о серьезной реформе миграционной политики. Вступив в должность, Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам из ряда мусульманских стран. Кроме того, американский лидер планирует построить стену на границе с Мексикой. Существенная часть американского общества выступает с критикой проводимой президентом миграционной политики.

По материалам: washingtonpost.com
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