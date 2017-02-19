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19.02.17 / 02:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Великобритания поддержит PSA при покупке Opel

Чтобы оградить от влияния Brexit

OpelВеликобритания поддержит группу Peugeot-Citroen (PSA Group) при покупке Opel. Об этом в субботу сообщили в Financial Times.

В британском правительстве рассказали о мерах, которые должны оградить компанию от влияния Brexit. В числе мер – достижение соглашения о беспрепятственной торговле автомобилями с ЕС, ведение научных разработок в области автомобилей со сверхнизким уровнем выброса вредных веществ и электромобилей, поддержка и обучение рабочих, а также повышение количества британских поставщиков.

Напомним, PSA Group подтвердили, что General Motors могут продать Opel. По данным СМИ, сделка может стоить около $2 млрд.

По материалам: ft.com
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