Во Владивостоке задержали организаторов акции против ЭРА-ГЛОНАСС Против установки системы на иномарки

Во Владивостоке полиция задержала организаторов акции против ЭРА-ГЛОНАСС, а также участников акции. Это произошло в воскресенье.

Всего задержали шесть человек. В их числе – депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов. Организаторов оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение порядка проведения акций. Городская администрация отказалась согласовывать митинг.

С 1 января на иномарки в России необходимо устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС. Однако в законе не указано, каков регламент установки для новых и подержанных авто. К февралю на складах в таможне Владивостока стоят уже около 1,5 тыс. авто. В администрации Приморского края обратились к федеральным властям с предложением отложить обязательную установку систем на полгода.