Во Владивостоке за два дня выдали более 300 ПТС на подержанные иномарки Обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» предложили отсрочить

Таможня Владивостока за два дня выдала более 300 ПТС на подержанные иномарки. Об этом в воскресенье сообщила администрация Приморского края.

Выдача паспортов технических средств продолжается в штатном режиме без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для получения документа жителям приморья необходимо заполнить таможенную декларацию и оплатить госпошлину. По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, разработчики нового регламента, предусматривающего обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», не учли сложности при регистрации подержанных автомобилей.

Добавим, что Миклушевский обратился с инициативой отсрочить на полгода действие регламента к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Губернатор отметил, что на новые автомобили систему устанавливают сразу, тогда как на подержанных иномарках она отсутствует.

Напомним, с 1 января текущего года обязательным условием при постановке на учет иномарок стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с этим множество машин простаивало на таможне в Приморье, так как большинство ввозимых там машин – японского производства. По неофициальным данным, количество «застрявших» на таможне машин доходило до тысячи.