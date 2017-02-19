Вооруженные силы Ирака готовят наступление на Мосул Граждан предупредили сброшенными листовками

Вооруженные силы Ирака готовят наступление на Мосул. Об этом в субботу сообщили СМИ со ссылкой на минобороны Ирака.

Авиация Ирака сбросила множество листовок, в которых сообщается о предстоящем наступлении. Часть листовок адресована гражданам и призывает их сотрудничать. Другая часть требует боевиков Исламского Государства (организация запрещена в РФ) сложить оружие и сдаться.

Напомним, Мосул удерживается боевиками с 2014 года. В прошлом году войска Ирака при поддержке США пытались взять город под свой контроль. В ноябре минувшего года иракская армия вошла в город, освободив некоторые его районы. Правительство Ирака заявило о контроле всего восточного Мосула 23 января текущего года.