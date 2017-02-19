Строительство корпусов 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» в Петербурге отстает на две недели Эти корпуса вскоре планируют ввести в эксплуатацию

Строительство корпусов 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» ГК «Город» в Петербурге отстает на две недели. Об этом в воскресенье сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Албин призвал ответственных за строительство мобилизоваться на площадке. В домах уже заканчивают отделочные работы фасадов. До конца марта установят и отладят лифты.

Также в Смольном озвучили сроки сдачи еще трех корпусов – 6В, 7Б и 7В. Их должны сдать осенью 2017 года.

Отметим, этот ЖК находится в Красносельском районе. Ранее корпуса 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» обещали сдать в марте 2017 года. С ноября 2016 года по январь 2017 года на строительстве выполнили работы на 266,5 млн рублей. Объекты ГК «Город» достраивают несколько подрядчиков под контролем СПб ГУП «Центрстрой».