Точность следования поездов «Аэроэкспресса» за 2016 год достигла 99,8% Показатель вырос на 0,06%

Точность следования поездов компании-перевозчика «Аэроэкспресс» в 2016 году достигла 99,8%. Об этом в компании рассказали в понедельник.

Этот показатель стал рекордным. Отметим, за год он вырос на 0,06% с 99,74%.

«Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево). Работает в России более 10 лет. За это время услугами компании воспользовалось более 100 млн человек. В 2016 году — 11,6 млн человек. Доля компании на рынке интермодальных перевозок по итогам года составила 15,18 %.