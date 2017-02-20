В реконструкцию аэропорта в ЯНАО инвестируют 6 млрд рублей Ремонт планируют начать уже в 2018 году

В реконструкцию крупнейшего аэропорта ЯНАО в Новом Уренгое вложат 6 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник в правительстве региона.

«Предварительная потребность в необходимых инвестициях оценивается в 6 миллиардов рублей в текущих ценах. Предполагаемый срок начала реконструкции — 2018 год», — говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция будет проведена с учетом высоких международных стандартов.

Финансирование проекта осуществят путём государственно-частного партнёрства. Работы планируется начать уже в 2018 году. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил, что власти ожидают роста пассажиропотока. Он напомнил о том, что доступность транспорта в регионе во многом определяют качество жизни населения и уровень экономического развития.

Добавим, аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям. По итогам прошлого года пассажиропоток составил около 900 тыс. человек. Около 80% составляют всех маршрутов составляют те, расстояние которых превышает 1000 километров.