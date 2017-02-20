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20.02.17 / 22:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Аграрии Краснодарского края получат 6,9 млрд рублей в 2017 году

Впервые средства выделят и чаеводам

аграрии Краснодарского края

фото с сайта pravdapfo.ru

Общий объем господдержки аграриев Краснодарского края составит 6,9 млрд рублей в 2017 году. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В этом году средства впервые получат производители чая. На восстановление заброшенных чайных плантаций власти выделили более 25 млн рублей.

Господдержку также направят на приоритетные для региона области. В частности, садоводы получат порядка 472 млн рублей, на закладку и развитие виноградников потратят 430 млн. Губернатор отметил, что в 2017 году предусмотрены гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Кроме того, процентная ставка по проектным программам составит не более 5% годовых.

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