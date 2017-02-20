Торговцев с Апраксина Двора в Петербурге могут перевезти на улицу Руставели Или на улицу Салова

Торговцев с Апраксина Двора в Петербурге могут перевезти на территорию городского рынка на улице Руставели. Об этом сообщили в комитете по инвестициям города в понедельник.

По словам главы комитета Ирины Бабюк, власти города рассматривают две возможные площадки для рынка. Помимо улицы Руставели, Смольный рассматривает вариант улицы Салова, 52.

Напомним, ранее рынок с Апраксина Двора планировалось перенести на Московское шоссе, 13. Там планировалось построить новый рынок. Его площадь, как ожидалось, составит до 10 тыс. кв. м.