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20.02.17 / 07:21 Новости / Общество / Россия и мир

Авиаслужбы не знали о полете вертолета на Алтае

Вертолет был исправен

Фото: gazeta.ru

Фото: gazeta.ru

Авиаслужбы не знали о полете вертолета на Алтае. Об этом в понедельник заявили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По сообщению ведомства, авиаслужбы не получали уведомление о полете Робинсона Р-66. Среди возможных причин крушения следствие называет ошибку пилотирования, неисправность вертолета и сложные метеорологические условия. При этом СК подчеркивает, в ходе допроса сотрудников было установлено, что воздушное судно было исправно.

Напомним, 12 февраля на Алтае в районе озера Телецкое потерпел крушение вертолет Робинсон Р-66. По данным следствия, на борту были 5 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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