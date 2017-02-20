Авиаслужбы не знали о полете вертолета на Алтае Вертолет был исправен

Авиаслужбы не знали о полете вертолета на Алтае. Об этом в понедельник заявили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По сообщению ведомства, авиаслужбы не получали уведомление о полете Робинсона Р-66. Среди возможных причин крушения следствие называет ошибку пилотирования, неисправность вертолета и сложные метеорологические условия. При этом СК подчеркивает, в ходе допроса сотрудников было установлено, что воздушное судно было исправно.

Напомним, 12 февраля на Алтае в районе озера Телецкое потерпел крушение вертолет Робинсон Р-66. По данным следствия, на борту были 5 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.