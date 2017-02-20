«АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставлять в Китай до 10 тыс. машин в год Концерн проведет переговоры

В Москве состоятся переговоры о поставках продукции российского концерна «АвтоВАЗ» в Китай. Об этом пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на правительство Самарской области.

Планируется, что переговоры состоятся 22 февраля. Сообщается, что встреча обсуждалась с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором. Их подробности пока не раскрываются.

Напомним, ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о сокращении 740 человек – около 2% персонала предприятия. В компании пояснили, что речь идет о сотрудниках, не занятых в основной производственной деятельности. Попадающим под сокращение предложат вакансии во всех подразделениях «АвтоВАЗа».

Также стало известно, что предприятие возвращается к пятидневной рабочей неделе. В течение четырех месяцев концерн работал по сокращенному графику.