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20.02.17 / 15:41 Новости / Россия и мир / Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставлять в Китай до 10 тыс. машин в год

Концерн проведет переговоры

автовазВ Москве состоятся переговоры о поставках продукции российского концерна «АвтоВАЗ» в Китай. Об этом пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на правительство Самарской области. 

Планируется, что переговоры состоятся 22 февраля. Сообщается, что встреча обсуждалась с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором. Их подробности пока не раскрываются.

Напомним, ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о сокращении 740 человек – около 2% персонала предприятия. В компании пояснили, что речь идет о сотрудниках, не занятых в основной производственной деятельности. Попадающим под сокращение предложат вакансии во всех подразделениях «АвтоВАЗа».

Также стало известно, что предприятие возвращается к пятидневной рабочей неделе. В течение четырех месяцев концерн работал по сокращенному графику.

По материалам: tass.ru
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