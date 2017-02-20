«АвтоВАЗ» вернулся на пятидневную рабочую неделю Четырехдневную неделю вводить в 2017 году не планируют

«АвтоВАЗ» вернулся на пятидневную рабочую неделю. Компания сообщила об этом в понедельник.

В 2017 году компания не планирует больше вводить четырехдневную рабочую неделю. Президент «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что ожидает высоких показателей рынка. Он добавил, что предприятие собирается увеличить количество выпущенных автомобилей почти на 14% до 465 тыс.

Напомним, что в 2016 году «АвтоВАЗ» два раза переходил на четырехдневную рабочую неделю. Это позволяло сохранить рабочие места в сложной экономической ситуации. Зарплаты при этом упали примерно на 20%.