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20.02.17 / 12:20 Новости / Россия и мир

«Бинбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили сети банкоматов

Клиенты банка смогут снимать средства без комиссии

«ЮниКредит Банк» и «Бинбанк» объединили сети банкоматов. Об этом сообщили в «Бинбанке» в понедельник.

Клиенты «Бинбанка и «ЮниКредит Банка» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии.Средства можно снимать в рамках трех лимитов, предусмотренных тарифами выпустившего карту банка.

Напомним, в середине декабря прошлого года «Бинбанк» объединил сети банкоматов со «Связь-Банком». До этого «Бинбанк» настроил свои банкоматы на обслуживание карт «Тинькофф». Всего сеть банкоматов и терминалов «Бинбанка» насчитывает 13,5 тыс. устройств по всей России.

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