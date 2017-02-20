«Бинбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили сети банкоматов Клиенты банка смогут снимать средства без комиссии

«ЮниКредит Банк» и «Бинбанк» объединили сети банкоматов. Об этом сообщили в «Бинбанке» в понедельник.

Клиенты «Бинбанка и «ЮниКредит Банка» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии.Средства можно снимать в рамках трех лимитов, предусмотренных тарифами выпустившего карту банка.

Напомним, в середине декабря прошлого года «Бинбанк» объединил сети банкоматов со «Связь-Банком». До этого «Бинбанк» настроил свои банкоматы на обслуживание карт «Тинькофф». Всего сеть банкоматов и терминалов «Бинбанка» насчитывает 13,5 тыс. устройств по всей России.