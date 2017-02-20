Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне ММВБ — 2119,09 пункта, РТС — 1150,39 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в понедельник закрылись в красной зоне. ММВБ опустился на 0,43% до 2119,09 пункта, а РТС снизился на 0,16% до 1150,39 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что информационный фон «выглядит блекло» из-за того, что биржи в США готовятся отмечать Президентский день. Европейские индексы, по ее словам, также практически не меняются. Соснова указывает на то, что игроки на европейских площадках «удручен» политическими рисками в регионе, в частности, речь идет о выборах президента Франции.