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20.02.17 / 18:57 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне

ММВБ — 2119,09 пункта, РТС — 1150,39 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в понедельник закрылись в красной зоне. ММВБ опустился на 0,43% до 2119,09 пункта, а РТС снизился на 0,16% до 1150,39 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что информационный фон «выглядит блекло» из-за того, что биржи в США готовятся отмечать Президентский день. Европейские индексы, по ее словам, также практически не меняются. Соснова указывает на то, что игроки на европейских площадках «удручен» политическими рисками в регионе, в частности, речь идет о выборах президента Франции.

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