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20.02.17 / 19:10 Новости / Россия и мир / Экономика

УВЗ поставит на Ближний Восток танки Т-90МС

Контракт заключили еще в декабре

Ближний Восток танки

Фото: militaryarms.ru

«Уралвагонзавод» подписал крупный контракт на поставку танков Т-90МС одной из стран Ближнего Востока. Об этом в понедельник рассказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Контракт подписали еще в декабре, в ближайшее время планируют заключить еще один договор. До этого УВЗ провел несколько тестовых испытаний танка.

Танк Т-90МС – это один из экспортных вариантов модели Т-90АМ. Впервые его представили в 2011 году. Об испытаниях танка на Ближнем Востоке было известно еще летом 2015 года. В оборонной отрасли говорили об интересе к этому танку у Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

По материалам: tass.ru
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