Brent на бирже выросла до $56,3 за баррель На 0,8%

Нефть эталонной марки Brent выросла на торгах Межконтинентальной биржи ICE до $56,3 за баррель. В понедельник по фиксингу на 12:40 по московскому времени нефть стоит $56,27 за бочку.

Ее цена выросла на 0,8%. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,6% до $54 за баррель.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев отметил, что цены на нефть держатся в плюсе в начале новой февральской недели. По свежим данным Baker Hughes, количество буровых вышек в США на прошлой неделе выросло на 10. Всего их теперь 751, темпы роста числа вышек сокращаются.