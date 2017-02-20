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20.02.17 / 13:00 Новости / Россия и мир / Финансы

Brent на бирже выросла до $56,3 за баррель

На 0,8%

Brent на биржеНефть эталонной марки Brent выросла на торгах Межконтинентальной биржи ICE до $56,3 за баррель. В понедельник по фиксингу на 12:40 по московскому времени нефть стоит $56,27 за бочку.

Ее цена выросла на 0,8%. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,6% до $54 за баррель.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев отметил, что цены на нефть держатся в плюсе в начале новой февральской недели. По свежим данным Baker Hughes, количество буровых вышек в США на прошлой неделе выросло на 10. Всего их теперь 751, темпы роста числа вышек сокращаются.

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