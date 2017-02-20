ЦБ снова отключил банк «Пересвет» от своей платежной системы С октября прошлого года в банке назначена временная администрация

Центробанк России снова отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) банк «Пересвет». Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

В октябре прошлого года ЦБ ввел в банке временную администрацию. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов организации.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, отключение банка от БЭСП повышает шансы на отзыв у него лицензии. Это не касается тех случаев, когда речь идет о хакерской атаке, уточнил он.

Напомним, в феврале руководство «Пересвета» объявило, что акционеры банка приняли решение о дополнительном выпуске облигаций на сумму чуть более 125 млрд рублей. На 1 января 2017 года отрицательный капитал банка оценивался в 45,8 млрд руб.