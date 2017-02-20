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20.02.17 / 15:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Дом Коменданта на острове Новая Голландия откроется в мае

Здание «Бутылка» - не позже июля

новая голландияДом Коменданта, расположенный на территории острова Новая Голландия, откроется в апреле-мае 2017 года. Об этом представители проекта сообщили АБН в понедельник.

На территории Дома Коменданта расположится школа креативных индустрий. До конца июля на острове откроется еще одно здание – бывшая тюрьма «Бутылка».

Отметим, на первом этаже «Бутылки» расположатся кафе, магазины и продуктовые лавки. Второй этаж будет посвящен моде, третий – красоте и здоровью. Четвертый этаж займет офис Новой Голландии и архив Музея современного искусства «Гараж».

Напомним, Новая Голландия открылась для посетителей в 2016 году. В декабре прошлого года заработало здание Кузни.

Ремонтные работы на острове, а также приспособление расположенных здесь исторических зданий пройдет в шесть этапов до 2025 года. Реставрацией и реорганизацией занимается ООО «Новая Голландия девелопмент» — «дочка» компании Millhouse Романа Абрамовича.

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