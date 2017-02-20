Эксперт: Решение о сокращении убытков хлебопеков нужно принимать постепенно Нужно наладить график поставок

Принимать «экстренное решение» о сокращении убытков хлебопеков нужно принимать постепенно. Таким мнением в понедельник с АБН поделился глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

«Любое решение может быть принято быстро. Но вы знаете, что происходит с машиной, когда вы резко бьете по тормозам. Она теоретически остановится, только вы не всегда можете быть уверены в том, что куда-нибудь она не слетит», — привел пример Ломакин-Румянцев.

Эксперт пояснил, что необходимо наладить график поставок, синхронизированный с продажами по объему, структуре требований потребителей и времени продаж в течение дня.

Ломакин-Румянцев отметил, что некоторые сети эту проблему уже решили. Среди них – «Ашан», «Глобус», X5 Retail Group. Он также отметил, что потери и в данной ситуации несут как хлебопекареи, так и представители торговли.

«Несколько лет назад эта проблема обострилась, потому что, начиная наверно с 2011 года объем потребления хлеба на 15-20% снизился. Это понятно – люди просто стали по-другому есть, по-другому стали потреблять хлеб. Проблема начала потихонечку обостряться. В прошлом году мы подписали с Союзом пекарей и кондитеров, а в этом году с Российским союзом пекарей соглашение о том, как будем вместе решать эту проблему для того, чтобы вместе в течение года свести практически к нулю эти возвраты. Мы надеемся на то, что это удастся сделать. Это потребует определенных изменений с обеих сторон», — рассказал представитель АКОРТ.

«С одной стороны над нами довлеет желание покупателей, чтобы хлеб всегда был, чтобы был свежий. А с другой стороны – как сделать так, чтобы не было избыточных закупок», — сказал Ломакин-Румянцев.

Отметим, в понедельник в ходе расширенного заседания правления Российского союза пекарей директор департамента перерабатывающей и пищевой промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев рассказал о потерях российской хлебопекарной отрасли. Представитель министерства заявил, что из-за возврата ритейлерами нереализованного хлеба убыток хлебопеков ежегодно достигает 30 млрд рублей. Зампред Госдумы Ирина Яровая назвала сложившуюся ситуацию «недопустимой» и заявила о необходимости «принимать экстренные меры».