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20.02.17 / 19:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Эксперты ГЦЭ выступают на конференции по вопросам высоковольтного оборудования

Всего участников более 150

Эксперты ГЦЭЭксперты «Городского центра экспертиз» (ГЦЭ) выступают на конференции «Методы и средства контроля изоляции высоковольтного оборудования». Об этом в ГЦЭ сообщили в понедельник.

Эксперты ГЦЭ расскажут о диагностике электрооборудования промышленных предприятий. В программе также доклады по научным и прикладным вопросам, которые связаны с испытаниями, диагностикой, мониторингом оборудования.

Конференция проходит в Перми. Она стартовала 15 февраля. Всего участников более 150. Организатором выступила компания «Димрус», которая разрабатывает и производит диагностическое оборудование.

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