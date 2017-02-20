Эксперты ГЦЭ выступают на конференции по вопросам высоковольтного оборудования Всего участников более 150

Эксперты «Городского центра экспертиз» (ГЦЭ) выступают на конференции «Методы и средства контроля изоляции высоковольтного оборудования». Об этом в ГЦЭ сообщили в понедельник.

Эксперты ГЦЭ расскажут о диагностике электрооборудования промышленных предприятий. В программе также доклады по научным и прикладным вопросам, которые связаны с испытаниями, диагностикой, мониторингом оборудования.

Конференция проходит в Перми. Она стартовала 15 февраля. Всего участников более 150. Организатором выступила компания «Димрус», которая разрабатывает и производит диагностическое оборудование.