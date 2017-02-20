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20.02.17 / 07:00 Новости / Политика / Россия и мир

ЕС не будет обсуждать с Великобританией торговлю до прогресса по Brexit

В числе условий выплата долга

Brexit

Фото scoopnest.com

ЕС не будет обсуждать с Великобританией торговлю до прогресса по Brexit. Об это стало известно в понедельник.

Евросоюз категорически отказывается от обсуждения вопросов торговли, пока британские власти не продвинутся по двум принципиальным для ЕС вопросам. Первый вопрос о выплате Великобританией 60 млрд евро долга. Второй – права граждан Евросоюза, живущих в Британии. Переговоры о выходе Соединенного Королевства из ЕС должны начаться не позднее марта.

Напомним, что Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не может начать процедуру выхода из ЕС без одобрения парламента. Вскоре правительство внесло соответствующий законопроект. В ходе его чтения в палате общин, правительство убедило парламентариев, что граждане ЕС, проживавшие во время проведения референдума, в стране не могут быть приравнены к гражданам Британии. Палата общин приняла законопроект в третьем чтении. Кроме того, Соединенное Королевство не хочет выплачивать 60 млрд евро долго, это была одна из причин выхода.

По материалам: ria.ru
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