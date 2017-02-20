Флинну предоставили план снятия санкций с РФ – СМИ За несколько дней до отставки

Экс-советнику по нацбезопасности США Майклу Флинну предоставили план снятия санкций с РФ. Об этом стало известно в воскресенье.

В документе, представленном экс-советнику за несколько дней до его ухода с поста, говорилось о вариантах снятия санкций РФ, а также об урегулировании российско-украинских отношений. Важную в разработке документа сыграл украинский депутат Андрей Артеменко. Также в тексте фигурировали доказательства причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции.

Власти Украины не одобрили самостоятельное взаимодействие Артеменко с представителями Белого дома. На этот счет с осуждением высказался украинский посол Валерий Чалый. По его словам, Артеменко не имел права представлять альтернативные планы от имени Украины.

Напомним, ранее Майкл Флинн покинул пост советника по нацбезопасности США. Причиной стало обсуждение с послом РФ Сергеем Кисляком антироссийских санкций. Глава админитрации Белого Дома Райнс Прибас заявил, что ничего плохого в этом не было. По словам Прибаса, Флинн выполнял свою работу.