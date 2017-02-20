«Газпром» закупил трубы для «Силы Сибири» на 65 млрд рублей Поставки осуществят до конца 2018 года

«Газпром» закупил 563,416 тыс. тонн труб большого диаметра, большую часть из которых используют для строительства газопровода в Китай «Сила Сибири». Об этом в компании сообщили в понедельник.

При этом 23% труб было приобретено у Объединенной металлургической компании, 20% — у Челябинского трубопрокатного завода, еще 17% — у «Северстали». Поставки планируется завершить до конца следующего года.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что предприятие сократило инвестиции в строительство газопровода в КНР с 92,1 млрд до 76,2 млрд руб. Отмечалось, что в 2015 году российская компания вложила в проект 19,3 млрд руб.

В 2014 году "Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи газа по восточному маршруту. Его заключили сроком на 30 лет.