«Газпром» закупил трубы для «Силы Сибири» на 65 млрд рублей

«Газпром» закупил 563,416 тыс. тонн труб большого диаметра, большую часть из которых используют для строительства газопровода в Китай «Сила Сибири». Об этом в компании сообщили в понедельник.
При этом 23% труб было приобретено у Объединенной металлургической компании, 20% — у Челябинского трубопрокатного завода, еще 17% — у «Северстали». Поставки планируется завершить до конца следующего года.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что предприятие сократило инвестиции в строительство газопровода в КНР с 92,1 млрд до 76,2 млрд руб. Отмечалось, что в 2015 году российская компания вложила в проект 19,3 млрд руб.
В 2014 году "Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи газа по восточному маршруту. Его заключили сроком на 30 лет.