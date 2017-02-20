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20.02.17 / 12:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Пентагона: США не намерены захватывать нефть в Ираке

США продолжат платить за нефть

Фото: reuters.com глава пентагона

Фото: reuters.com

США находятся в Ираке не для того, чтобы захватывать нефть. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в страну с визитом.

«Мы находимся в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть», — сказал Мэттис. Он напомнил о том, что американцы всегда платили за нефть и газ и намерены продолжить это делать.

Добавим, министр обороны не объявлял заранее о визите в Ирак. Как сообщает Reuters, он намерен получить информацию о боевых действиях против «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещено в РФ).

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы могли бы контролировать нефтяную отрасль в Ираке. Политик предположил, что спецслужбы, возможно, получат еще один шанс, чтобы это сделать.

По материалам: reuters.com
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