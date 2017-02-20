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20.02.17 / 18:27 Новости / Общество / Россия и мир

Google и Bing понизят пиратский контент в поисковой выдаче

В британских поисковиках

Google и BingGoogle и Bing подписали соглашение с властями Великобритании о противодействии пиратскому контенту. Компании подписали кодекс в понедельник.

Как передает The Guardian, поисковые системы компаний понизят в выдаче сайты с пиратским контентом. Таким образом, пользователи в первую очередь будут попадать на добросовестные сайты, где их безопасности ничего не угрожает.

Ранее стало известно о планах министерства труда США запретить Google вести бизнес с правительством страны. В ведомстве заявили, что компания не предоставляет данные о служащих, ссылаясь на конфиденциальность данных. Юристы министерства считают, что подобные меры препятствуют проверке компании на факты дискриминации по расовому, половому и другим признакам. По сообщениям СМИ, министерство уже подало иск в суд.

По материалам: theguardian.com
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