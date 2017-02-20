В Смольном определили основные проблемы в сфере обеспечения горячей водой Не выполняют промывки инженерных сетей после профилактических ремонтов

В правительстве Петербурга определили основные проблемы в сфере обеспечения населения доброкачественной горячей водой. Список в понедельник представила руководитель управления Роспотребнадзора Башкетова Наталия, передает корреспондент АБН.

По ее словам, в городе не выполняют промывки инженерных сетей перед подключением после проведения сезонных профилактических ремонтов. Также Башкетова отметила, что коммунальные службы не соблюдают режим эксплуатации мазутного хозяйства в период перекачки резервного мазутного топлива. Чиновников не устраивают параметры микроклимата в отопительный период.

Добавим, в своем докладе Башкетова отметила, что жителям Петербурга навязывают условия предоставления жилищно-коммунальных услуг и ущемляют права потребителей. Она также обратила внимание на то, что управляющие компании проводят ненадлежащие работы по наладке отопительной системы многоквартирных домов. По словам Башкетовой, это приводит к «ухудшению виброакустической обстановки в жилых помещениях и, как следствие к поступлению регулярных жалоб на шум от оборудования».