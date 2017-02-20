Петербургский профсоюз сообщил о нарушениях прав работников завода Hyundai Будут обращаться в прокуратуру

Председатель петербургского отделения межрегионального профсоюза «Рабочая Ассоциация» Игорь Темченко сообщил о нарушениях прав работников завода Hyundai. Он рассказал АБН об этом в понедельник.

По словам Темченко, некоторым работникам завода закрыли доступ к рабочим местам после их вступления в «Рабочую Ассоциацию».

«Работники завода Hyundai в Санкт-Петербурге вступили в профсоюз МПРА. Это произошло в субботу, а в понедельник инициатору профсоюзного собрания перекрыли дорогу на предприятие, заблокировав пропуск», — сказал Игорь Темченко.

В профсоюз вступили несколько человек. Один из них, Валерий Яшин, сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

«После того, как Яшин написал о состоявшемся собрании на своей страничке «ВКонтакте», ему начали названивать менеджеры Hyundai и оказывать психологическое давление. Требовали удалить записи и выйти из профсоюза. Утром в понедельник, приехав на работу, Яшин обнаружил, что его электронный пропуск заблокирован. На территорию предприятия его не пустили», — сообщают в «Рабочей инициативе».

«Мы планируем обратиться в прокуратуру, так как произошедшее считаем прямым нарушением прав рабочих. Почему руководство завода так реагирует на профсоюзы? Видимо, есть проблемы», — предположил Темченко.

Отметим, в 2016 году производственный план завода Hyundai Motor составлял 20 тыс. автомобилей. В феврале «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщил о запуске массовое производства Solaris в Петербурге. Для этого подготовили контейнер, а также адаптировали автомобиль под российские условия. В 2016 году Hyundai модернизировала производственные цеха, установили и настроили оборудование.