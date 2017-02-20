В 2016 году инвестиции в Подмосковье составили порядка 670 млрд рублей В 2017 эта цифра не уменьшится

Объем инвестиций в Московскую область в 2016 году составил порядка 670 млрд рублей. Об этом в понедельник заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Министр подчеркнул, что в 2017 году этот показатель может увеличиться. Он отметил, что хорошие перспективы для развития у аграрно-промышленного комплекса.

По словам Дениса Буцаева, темп также сохранится по промышленным предприятиям, по резидентам индустриальных парков и по особым экономическим зонам. Кроме того, ожидается рост объемов в рамках государственно-частного партнерства. Напомним, в 2015 году Московская область вошла в тройку регионов – лидеров по объему инвестиций. Объем вложений тогда составил 640 млрд рублей.