РФ и ОАЭ разработают легкий истребитель пятого поколения Совместно

Россия и Арабские Эмираты разработают легкий истребитель пятого поколения. Об этом в понедельник рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сообщил, что РФ и Эмираты подписали соглашение о развитии промышленной кооперации для военно-технической продукции. Истребитель страны намерены разработать совместно.

Отметим, такое Россия и Эмираты проводят переговоры о возможных поставках самолетов Су-35. Как сообщили в Минпромторге, переговоры «детальные». Российская сторона рассчитывает на их результативность. Они идут во время XIII Международной выставке вооружений IDEX, которая проходит в Абу-Даби.