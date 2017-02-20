Пиво, мясо и S7. Итоги понедельника

В понедельник Россия обжаловала решение ВТО по спору с ЕС об изменении пошлин на автомобили, S7 Group получила лицензию на космическую деятельность, а ЦБ назначил временные администрации в двух банках. Кроме того, мы с вами узнали, что Украина — крупнейший импортер пива и мяса из РФ, а хуже всего в России живется в Тыве.

Украина стала крупнейшим импортером пива и мяса из России в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные ФТС. На Украину приходится около 30% всего экспорта российского пива и мяса. По итогам прошлого года, поставки последнего составили 47,89 тыс. тонн.

В Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался за день до своего 65-летия.

Россия обжаловала решение ВТО по спору с ЕС об изменении пошлин на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. Минэкономразвития РФ утверждает, что третейская группа признала необоснованными большинство претензий ЕС. Кроме того, группа усмотрела в расследовании, проведенном Евразийском экономической комиссией, нарушения ВТО.

Республика Тыва заняла последнее место в рейтинге российских регионов по качеству жизни 2016 года. Всего в рейтинг вошли 85 субъектов. На первом месте оказалась Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Компания «С7 космические транспортные системы» получила лицензию на космическую деятельность в России. S7 Group теперь может принимать участие в международных разработках в космической сфере. В частности, в компании планируют заняться аналитикой по запускам с космодрома Байконур космических аппаратов.

Центробанк назначил временные администрации в банке «Советский» и «Тимер Банк». Администрации будут сформированы Агентством по страхованию вкладов. Полномочия акционеров и органов управления кредитных организаций приостановлены.