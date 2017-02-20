Жители Петербурга направили около 500 тыс. жалоб по ЖКХ в 2016 году Хуже всего с жалобами в Красносельском районе

Жители Петербурга направили порядка 500 тыс. обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг и деятельности жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил директор «Городского мониторингового центра» Станислав Костылев, передает корреспондент АБН.

Самый низкий коэффициент исполнительской дисциплины в прошлом году зафиксировали в Красносельском районе. В прошлом году, по словам Костылева, показатель составил 88%. Лучше всего с жалобами жителей работают в Адмиралтейском и Курортном районах.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга по блоку ЖКХ Николай Бондаренко пригрозил уволить директоров управляющих компаний за невыполнение поручений, которые касаются задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В правительстве Петербурга уверены, что большинство УК не хочет следить за распределением теплового баланса. В настоящий момент размер задолженности УК перед ресурснабжающими организациями приближается к сумме в 20 млрд рублей.