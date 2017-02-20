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20.02.17 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Прощание с актрисой Светланой Карпинской пройдет 22 февраля

В 10:30

Прощание с актрисой Светланой Карпинской пройдет в Петербурге 22 февраля. Об этом сообщили в понедельник в петербургском государственном Академическом театре комедии им. Н. П. Акимова.

По данным «Санкт-Петербург.Ру», прощание начнется в театре в 10:30. Отпевание и похороны пройдут в 12:00 на Смоленском кладбище.

Напомним, Светлана Карпинская сыграла главную роль в картине Эльдара Рязанова 1957 года «Девушка без адреса». Всего она снялась в более чем 20 фильмах и 50 спектаклях. Актриса скончалась 19 февраля. Ей было 79 лет.

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