Прощание с актрисой Светланой Карпинской пройдет 22 февраля В 10:30

Прощание с актрисой Светланой Карпинской пройдет в Петербурге 22 февраля. Об этом сообщили в понедельник в петербургском государственном Академическом театре комедии им. Н. П. Акимова.

По данным «Санкт-Петербург.Ру», прощание начнется в театре в 10:30. Отпевание и похороны пройдут в 12:00 на Смоленском кладбище.

Напомним, Светлана Карпинская сыграла главную роль в картине Эльдара Рязанова 1957 года «Девушка без адреса». Всего она снялась в более чем 20 фильмах и 50 спектаклях. Актриса скончалась 19 февраля. Ей было 79 лет.