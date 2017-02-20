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20.02.17 / 12:12 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Китай заключил с ОАЭ нефтяную сделку на сумму $1,77 млрд

Китайская компания приобретет 8% акций концессии ADNOC

китай оаэ сделкаКитайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключили концессионное соглашение по нефти на сумму $1,77 млрд. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на портал «Чжунго синьвэньван».

«Эта сделка создаст дополнительные благоприятные условия для присутствия КНР на энергетическом рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)», — цитирует издание председателя совета директоров CNPC Ван Илинь. Он пояснил, что корпорация из КНР купит 8% акций концессии ADNOC. Сроки действия концессии составляют 40 лет.

Добавим, CNPC — крупнейшая китайская компания в нефтегазовой сфере. На нее приходится более половины добываемой КНР нефти и около 71% природного газа. Корпорация реализует проекты в 37 странах мира, в частности, в России.

В мае 2014 года российский «Газпром» подписал с CNPC контракт о поставках 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта составила $400 млрд.

По материалам: tass.ru
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