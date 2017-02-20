Все новости

20.02.17 / 09:42 Новости / Политика / Россия и мир

Представители КНДР могут встретиться с американскими экс-чиновниками — СМИ

Американская сторона пока не одобрила им визы

кндр ракета ким чен ын fdlx.comПредставители КНДР ведут переговоры о встрече с бывшими американскими чиновниками в США. Об это в понедельник пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В Госдепе США изданию заявили, что северокорейцам пока не одобрили визы, необходимые для посещения страны. По словам собеседников, «ничего не было утверждено», хотя высокопоставленные представители КНДР проявили интерес к переговорам.

По информации издания, во встрече могут принять бывшие чиновники США и правительственные чиновники Северной Кореи. Точный состав делегации пока не определен. Как отмечает газета, переговоры могут стать «проблеском надежды» в отношениях двух стран.

Добавим, со времени прихода Ким Чен Ына представители двух стран ни разу не встречались на территории США. Переговоры проходили в Куала-Лумпуре, Женеве, Берлине и Улан-Баторе.

Напомним, 12 февраля Северная Корея провела запуск баллистической ракеты. Она была запущена в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал случившееся «абсолютно неприемлемым», после чего президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает японскую сторону.

По материалам: washingtonpost.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017