Представители КНДР могут встретиться с американскими экс-чиновниками — СМИ Американская сторона пока не одобрила им визы

Представители КНДР ведут переговоры о встрече с бывшими американскими чиновниками в США. Об это в понедельник пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В Госдепе США изданию заявили, что северокорейцам пока не одобрили визы, необходимые для посещения страны. По словам собеседников, «ничего не было утверждено», хотя высокопоставленные представители КНДР проявили интерес к переговорам.

По информации издания, во встрече могут принять бывшие чиновники США и правительственные чиновники Северной Кореи. Точный состав делегации пока не определен. Как отмечает газета, переговоры могут стать «проблеском надежды» в отношениях двух стран.

Добавим, со времени прихода Ким Чен Ына представители двух стран ни разу не встречались на территории США. Переговоры проходили в Куала-Лумпуре, Женеве, Берлине и Улан-Баторе.

Напомним, 12 февраля Северная Корея провела запуск баллистической ракеты. Она была запущена в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал случившееся «абсолютно неприемлемым», после чего президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает японскую сторону.