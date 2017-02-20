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20.02.17 / 04:28 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Kraft Heinz отозвала предложение Unilever на $143 млрд

Unilever не настроена на транзакцию

UnileverКомпания Kraft Heinz отозвала предложение о сделке с Unilever на $143 млрд. Компании объявили об этом в понедельник.

Представитель Kraft Heinz сообщил, что компания сообщила Unilever о своем интересе публично и довольно рано. Однако в Unilever оказались не настроены на сделку. Переговоры велись около 10 дней. Однако представители Unilever сочли, что у двух корпораций слишком разные бизнес-модели.

Kraft Heinz является одной из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. Штаб-квартира организации располагается в Чикаго.  Представительства Unilever находятся в Роттердаме и Лондоне. Компания также является одной из ведущих продовольственных в мире.

По материалам: tass.ru
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