Kraft Heinz отозвала предложение Unilever на $143 млрд Unilever не настроена на транзакцию

Компания Kraft Heinz отозвала предложение о сделке с Unilever на $143 млрд. Компании объявили об этом в понедельник.

Представитель Kraft Heinz сообщил, что компания сообщила Unilever о своем интересе публично и довольно рано. Однако в Unilever оказались не настроены на сделку. Переговоры велись около 10 дней. Однако представители Unilever сочли, что у двух корпораций слишком разные бизнес-модели.

Kraft Heinz является одной из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. Штаб-квартира организации располагается в Чикаго. Представительства Unilever находятся в Роттердаме и Лондоне. Компания также является одной из ведущих продовольственных в мире.