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20.02.17 / 14:02 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль назвал «абсурдной» идею об аренде Крыма

Потому что нельзя «арендовать собственный регион»

Кремль аренда КрымаВ Кремле назвали «абсурдной» идею об аренде Крыма, которая якобы была высказана в плане США по отмене российских санкций. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крым нельзя взять в аренду, потому нельзя это сделать с «собственным регионом». Также Песков сказал о безальтернативности минских договоренностей.

Напомним, ранее стало известно, что экс-советник президента США Майкл Флинн получил план по снятию антироссийских санкций. В числе мер был плебисцит о передаче Крыма «в аренду России» на 50-100 лет. Также Россию хотели обязать вывести войска с востока Украины. Отметим, Флинн ушел в отставку с поста советника из-за общения с российским послом Сергеем Кисляком.

По материалам: tass.ru
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