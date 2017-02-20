Кудрово. «Хаос побежден. Но пока только на бумаге»

В администрации Всеволожского района Ленобласти обещают, что деревня Кудрово приобретет городской статус до 2018 года. При этом в населенном пункте жители жалуются на проблемы с транспортом, нехватку социальной инфраструктуры и автомобильных дорог. Об одной из самых активно застраивающихся территорий области и об обещаниях регионального правительства – в материале АБН.

Согласно данным всероссийской переписи населения, еще в 2010 году в деревне Кудрово проживало не более 140 человек, а сейчас численность жителей населенного пункта превышает 10 тыс. Деревня является одной из самых застраиваемых локаций Петербурга и Ленинградской области. Всего на конец прошлого года здесь насчитывается около 30 новых жилых комплексов, которые либо находятся в стадии строительства, либо уже полностью или частично сданы в эксплуатацию.

Кудрово выгодно отличается от других локаций области близостью к городу (деревня находится всего в одном километре от станции метро «Улица Дыбенко»), а также относительно низкими ценами за квадратный метр жилья. По прогнозам экспертов, население Кудрово к 2025 году составит более 100 тыс. человек. На территории деревни также нет крупных вредных производств, к тому же, это один из немногих микрорайонов в Петербурге и Ленобласти, где раньше на месте застройки не было свалок. Именно поэтому застройщикам не пришлось рекультивировать земли для строительных работ.

Как отмечают областные чиновники, в Кудрово даже построят одноименную станцию метро в течение следующих пяти лет. А в феврале этого года на встрече жителей «Заневского городского поселения» с представителями властных органов глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что ведется процесс по приобретению Кудрово статуса города. Позже в администрации района уточнили, что статус присвоят к 2018 году.

Готово ли Кудрово к переменам

При этом жители деревни испытывают ряд трудностей из-за некомпетентности местных властей, а также деятельности недобросовестных застройщиков. В Кудрово катастрофически не хватает поликлиник и больниц, на более чем 10 тыс. человек открыто всего два детских сада. Как сообщил АБН заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин, в деревне уже давно построено около 10 детских садов, но здания до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Жители новостроек также жалуются на дорожно-транспортную ситуацию в деревне. Попасть в огромный жилой район можно либо с юга – с Мурманского шоссе — по дороге, ведущей к торговому центру «Мега-Дыбенко», а затем по Центральной улице; либо через один из трёх железнодорожных переездов. Ширина этих дорог не превышает 3-4 полос. Строительство съезда с кольцевой автомобильной дороги начнется только в этом году.

По нормативам приступить к строительству поликлиники можно будет только тогда, когда численность населения здесь достигнет 25 тыс. человек. Как отмечают жители, в деревне есть только педиатр и стоматолог, к узким специалистам приходится ездить в Петербург или Всеволожск. Некоторые оставляют себе петербургскую прописку, чтобы ходить в привычные поликлиники, другие пишут заявления для прикрепления к медучреждениям Невского района, третьи просто называют ближайший к больнице адрес, где они якобы живут.

Надежды на светлое будущее

Михаил Москвин рассказал, что до 2015 года правительство Ленобласти не могло полноценно контролировать выполнение застройщиками обязательств в микрорайне. Поэтому девелоперы сдавали дома в эксплуатацию, не заботясь ни о строительстве автомобильных магистралей, ни о возведении социальных объектов. И лишь с начала позапрошлого года областные чиновники получили возможность влиять на деятельность строительных компаний.

Но, продолжает Москвин, областные власти решают проблемы микрорайона. Так, компания IKEA построит вторую развязку в районе Кудрово (стоимость строительства оценивается в 700 млн рублей). В ближайшее время представители правительства области встретятся с органами местного самоуправления деревни. По словам Москвина, областные чиновники намерены ускорить процесс ввода в эксплуатацию уже построенных детских садов и других социальных объектов.

В этом году застройщики начнут возводить поликлинику на 380 мест. По завершении строительства объект региональные власти выкупят у застройщиков. К началу учебного года в Кудрово откроются две новые школы, одна из которых – на 1600 мест – самая большая на Северо-Западе. Серьезные инвестиции будут направлены в социальные образовательные и спортивные объекты: 118 млн рублей — на спортивный современный стадион, 1,4 млрд рублей — на выкуп у бизнеса 9 детских садов до 2019 года, 1,3 млрд рублей — на выкуп у застройщиков уже возведённых школ. Всего же застройщики Кудрово заключили три соглашения «Социальные объекты в обмен на налоги», которыми предусмотрено строительство 11 детских садов на 1820 мест и 5 школ на 4575 мест к 2020 году.

«Хаос побежден. Но пока только на бумаге. У нас подписаны все соглашения по социальным объектам, документы и графики ввода в эксплуатацию дорог в Кудрово, есть документы по строительству пожарного депо, осталось только реализовать все эти решения уже в конкретных объектах», – подводит итог Москвин. А в разговоре с корреспондентом АБН добавляет: «Главное, чтобы органы власти других субъектов извлекли урок из ошибок властей деревни Кудрово».

Лев Бабенко / АБН