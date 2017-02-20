Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушке российского посла Прослушка разговоров якобы велась постоянно

Глава МИД Сергей Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушке телефонных разговоров российского посла в США Сергея Кисляка. Министр сделал заявление в понедельник.

«Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались», — сказал Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, представители спецслужб прослушивали доклады посла о том, чем он занимается при выполнении обязанностей.

Он пояснил, что информация о прослушке разговоров Кисляка появилась на фоне скандала о контактах экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой. Лавров призвал внимательнее относиться к тем, кто «пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе, не вполне легитимными способами».

Напомним, 13 февраля стало известно, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку. СМИ связали его уход с информацией о его контактах с российским послом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров Флинна и Кисляка, но отметил, что журналисты опубликовали недостоверную информацию.