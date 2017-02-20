Все новости

20.02.17 / 10:56 Новости / Общество / Россия и мир

Лоукостер «Победа» начнет летать в Турцию весной

Перевозчик получил доступ в Аланью

Лоукостер Победа, фото с сайта sdelanounas.ruЛоукостер «Победа» планирует начать полеты в Турцию весной 2017 года. Об этом гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

«Недавно получили допуск в Аланью, весной начнем выполнять рейсы», — сказал он. Савельев подчеркнул, что перевозчик постоянно занимается расширением сети маршрутов.

Гендиректор рассказал о своем единственном полете на «Победе» и признался, что предпочитает бизнес-класс. Комментируя скандалы, в которые иногда попадает авикомпания, Савельев сказал, что «ни один западный лоукостер не живет без них». По его словам, граждане не всегда понимают принцип работы лоукостеров.

Добавим, о том, что компания планирует начать полеты в Турцию, стало известно в январе. «Победа» — первый лоукостер в России. Он осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным. В частности, «Победа» летает в Германию, Кипр, Италию и Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток дочки «Аэрофлота» по итогам 2016 года превысил 4,3 млн пассажиров.

По материалам: tass.ru
Метки: , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017