Лоукостер «Победа» начнет летать в Турцию весной Перевозчик получил доступ в Аланью

Лоукостер «Победа» планирует начать полеты в Турцию весной 2017 года. Об этом гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

«Недавно получили допуск в Аланью, весной начнем выполнять рейсы», — сказал он. Савельев подчеркнул, что перевозчик постоянно занимается расширением сети маршрутов.

Гендиректор рассказал о своем единственном полете на «Победе» и признался, что предпочитает бизнес-класс. Комментируя скандалы, в которые иногда попадает авикомпания, Савельев сказал, что «ни один западный лоукостер не живет без них». По его словам, граждане не всегда понимают принцип работы лоукостеров.

Добавим, о том, что компания планирует начать полеты в Турцию, стало известно в январе. «Победа» — первый лоукостер в России. Он осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным. В частности, «Победа» летает в Германию, Кипр, Италию и Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток дочки «Аэрофлота» по итогам 2016 года превысил 4,3 млн пассажиров.