Матвиенко отправится во Вьетнам во главе делегации Запланированы встречи с руководством страны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит делегацию, направленную во Вьетнам. Об этом сообщили в понедельник.

Матвиенко пробудет во Вьетнаме до 22 февраля. В этот период запланированы встречи с руководством страны. В частности, председатель СФ обсудит со своим вьетнамским коллегой широкий круг вопросов, особое внимание планируют уделить взаимодействию парламентов.

Кроме того, в ходе визита российские представители планируют обсудить сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, науки и образования. Более детально хотят обсудить расширение связей между регионами.

В 2015 году Вьетнам подписал соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. После вступления соглашения в силу, страны ожидают повышение товарооборота более чем в два раза. Кроме того, Вьетнам выражал желание сотрудничать в РФ в сфере обороны. Однако, государство отказалось предоставлять России свои военные базы, желая сохранить нейтралитет.