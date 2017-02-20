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20.02.17 / 03:36 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

Матвиенко отправится во Вьетнам во главе делегации

Запланированы встречи с руководством страны

Валентина Матвиенко (4)Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит делегацию, направленную во Вьетнам. Об этом сообщили в понедельник.

Матвиенко пробудет во Вьетнаме до 22 февраля. В этот период запланированы встречи с руководством страны. В частности, председатель СФ обсудит со своим вьетнамским коллегой широкий круг вопросов, особое внимание планируют уделить взаимодействию парламентов.

Кроме того, в ходе визита российские представители планируют обсудить сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, науки и образования. Более детально хотят обсудить расширение связей между регионами.

В 2015 году Вьетнам подписал соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. После вступления соглашения в силу, страны ожидают повышение товарооборота более чем в два раза. Кроме того, Вьетнам выражал желание сотрудничать в РФ в сфере обороны. Однако, государство отказалось предоставлять России свои военные базы, желая сохранить нейтралитет.

По материалам: ria.ru
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