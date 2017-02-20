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20.02.17 / 07:59 Новости / Общество / Россия и мир

Мэр Боготы: Целью терактов были сотрудники полиции

И пообещал, что виновные скоро будут арестованы

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса заявил, что целью теракта были сотрудники полиции. Заявление он сделал в воскресенье.

По словам мэра, именно полицейские и были целью экстремистов. Пеньялоса заверил, что преступники будут пойманы в кратчайшие сроки. Он отметил, что у правоохранителей имеются дополнительные улики, которые позволят быстро раскрыть это дело. Также мэр призвал граждан объединиться против терроризма и сообщать о любой информации, которая может помочь.

Напомним, в воскресенье в столице Колумбии прогремел взрыв. Пострадали 26 сотрудников полиции и четыре гражданских. Один человек погиб. Трагедия произошла перед корридой, когда полицейские готовились охранять арену во время акции протеста.

По материалам: tass.ru
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