Метрополитен Петербурга перенес сроки запуска бесплатного Wi-Fi С февраля на конец марта

ГУП «Петербургский метрополитен» перенес сроки запуска бесплатного беспроводного интернета. Организация сообщила об этом АБН в понедельник.

Бесплатный Wi-Fi обещают сделать не раньше конца марта. Он должен заработать на самой короткой линии метро — Правобережной («оранжевой»). Ранее предполагалось, что беспроводной интернет на ней заработает в феврале. В целом сроки запуска Wi-Fi на всех линиях остаются прежними — декабрь 2017 года.

Отметим, проект по созданию бесплатного Wi-Fi в петербургском метро оценивается в 1,5 млрд рублей. Инвестором выступила московская компания «МаксимаТелеком». Ее «дочка» «МаксимаТелеком СЗ» реализует проект. Беспроводной интернет должен работать на станциях метрополитена, а также в туннелях во время движения поездов.